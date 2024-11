Dominik Arim po zwycięstwie w preselekcjach do Eurowizji Junior 2024. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Eurowizja Junior 2024: gdzie, kiedy?

W ubiegłym roku Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci wygrała Zoé Clauzure z Francji. Ten kraj jednak zrezygnował z organizacji kolejnej imprezy i oddał "pałeczkę" Hiszpanii.

Dlatego Eurowizja Junior 2024 odbędzie się na hali Caja Mágica w Madrycie. Finał zaplanowano na 16 listopada. Widowisko rozpocznie się o godz. 18:00 i potrwa mniej więcej do 20:00. Udział w konkursie bierze w sumie 17 państw, w tym Polska. Co zaskakujące w stawce zabraknie Wielkiej Brytanii, a po przerwie powrócą: Cypr i San Marino.

Gdzie oglądać Eurowizję Junior?

Organizatorzy – jak co roku – udostępnią darmową transmisję live na youtubowym kanale Junior Eurovision Song Contest. Natomiast relacja z polskim komentarzem Artura Orzecha zostanie pokazana na TVP2 i TVP Polonia.

Ponadto istnieje też możliwość obejrzenia Eurowizji na platformie TVP VOD i aplikacji TVP Go. Niektórzy mogą się też zastanawiać, o której dokładnie wystąpi reprezentant Polski.

Dokładny czas nie jest podany. Wiadomo jednak, że Dominik Arim zaśpiewa jako ósmy, tuż po Macedonii Północnej.

Oto kolejność startowa:

Włochy: Simone Grande – Pigiama Party Estonia: Annabelle Ats – Tänavad Albania: Nikol Çabeli – Vallëzoj Armenia: Leo – Cosmic Friend Cypr: Maria Pissarides – Crystal Waters Francja: Titouan – Comme Ci, Comme Ça Macedonia Północna: Ana i Aleksej – Marathon Polska: Dominik Arim – All Together Gruzja: Andria Putkaradze – To My Mom Hiszpania: Chloe DelaRosa – Como La Lola Niemcy: Bjarne – Save The Best For Us Holandia: Stay Tuned – Music San Marino: Idols SM – Come Noi Ukraina: Artem Kotenko – Hear Me Now Portugalia: Victoria Nicole – Esperança Irlandia – Enya Cox Dempsey – Le Chéile Malta: Ramires Sciberras – Stilla Ċkejkna

Kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2024 Dominik Arim?

W tym roku z Polski do Madrytu na konkurs ruszył Dominik Arim. Wyłoniono go jako zwycięzcę preselekcji do Eurowizji Junior w specjalnym wydaniu programu "Szansa na sukces".

Liczyły się głosy widzów i punkty od jury (w skład jury wchodzili: Grzegorz Urban – kierownik muzyczny "Szansy na sukces", Agnieszka Żmijewska – reżyserka tegorocznego występu eurowizyjnego, Anna Józefina Lubieniecka – wokalistka).

Ostatecznie z pięciu kandydatów (Natana Gryga, Blanki Korniluk, Aleksandry Antoniak, Mai Golańskiej, Dominika Arima) wyłoniono właśnie Dominika. 11-latek na Eurowizji wykona specjalne skomponowany na tę okazję utwór "All Together".

Arim ma "dryg" do muzyki. Mieszka z rodzicami, siostrą Julią i psem Butkiem na Pomorzu. Uczy się dodatkowo w Szkole Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim. Jego głównym instrumentem jest tam trąbka, ale chętnie gra też na fortepianie.

Mimo że wiele czasu poświęca na naukę gry na instrumentach, to jego pasją stał się śpiew. Ma już na swoim koncie występ w telewizyjnym show. Chłopiec dostał się do siódmej edycji "The Voice Kids", gdzie doszedł aż do półfinału.

Jak zagłosować w Eurowizji Junior? Można oddać głos na Polskę

Swój głos na ulubionych wykonawców w Eurowizji dla dzieci można oddać online. Wystarczy wejść na stronę jesc.tv i kliknąć pole z napisem: "Zagłosuj na swoją ulubioną piosenkę". Po zapoznaniu się z fragmentami występów uczestników konkursu wybieramy, komu chcemy przyznać swoje punkty. Warto jednak pamiętać, że witryna poprosi nas o wskazanie aż trzech najlepszych – według nas – wykonawców.

Można głosować także na Polskę, czyli na Dominika Arima.

Udział w głosowaniu będzie dostępny od 15 listopada od godz. 21:00. Na czas finału strona zostanie zablokowana. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą taką możliwość na 15 minut po zakończeniu ostatniej konkursowej piosenki.

Podobnie jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę stawki. Swoje punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów widzów i jurorów poznamy zwycięzców.

Niestety wśród faworytów w tym roku nie ma Polski. Według głosów z popularnej aplikacji My Eurovision Scoreboard zajmujemy jedno z ostatnich miejsc. Dominikowi Arimowi nie da się jednak odmówić zaangażowania w przygotowania do show. 11-latek w Madrycie jest już od dwóch tygodni. Oto jak wygląda jego występ.

Spore szanse na wygraną mają reprezentacji: Portugalii, Ukrainy i Estonii.

Roxie Węgiel i Viki Gabor przed laty "rozbiły bank"

W 2023 roku na Eurowizję z Polski do Francji poleciała Maja Krzyżewska. Młoda artystka uplasowała się na 6. miejscu.

Warto zaznaczyć, że osoby z naszego kraju osiągały w przeszłości znaczące sukcesy na Eurowizji Junior. W 2018 Roksana Węgiel wygrała z numerem "Anyone I Want to Be", a w następnym roku Viki Gabor z utworem "Superhero" kontynuowała tę passę zwycięstw.

W roku 2021 Sara James zdobyła drugie miejsce piosenką "Somebody", ustępując tylko reprezentantce Armenii, Malénie, która wykonała utwór "Qami Qami". W 2022 roku, gdy w konkursie wystawiona została Laura Bączkiewicz, Polska była na 10. miejscu.