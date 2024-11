Reżyserka "Substancji" wycofuje film z festiwalu w Toruniu. Wszystko przez słowa dyrektora

W Toruniu rozpoczyna się festiwal Camerimage. Choć miał być on świętem sztuki operatorskiej, to upłynie pod znakiem bojkotu. Reżyserka filmu "Substancja" z Demi Moore ogłosiła właśnie, że wycofuje się z udziału w wydarzeniu. Zrobiło to jeszcze kilka innych osób. Wszystko przez tekst dyrektora imprezy Marka Żydowicza, który został uznany jako mizoginistyczny.