8 filmów podobnych do body horroru "Substancja" z Demi Moore (LISTA) Fot. kadry z filmów "Substancja" i "Mulholland Drive"; Canva

"Substancja" w reżyserii Coralie Fargeat ("Reality+") to body horror o dawnej gwieździe Hollywood, która w młodości była rozchwytywana przez wytwórnie i producentów, a na starość została zepchnięta do roli gospodyni programu telewizyjnego o aerobiku. Grana przez Demi Moore ("Uwierz w ducha") Elisabeth Sparkle postanawia kupić na czarnym rynku pewien eksperymentalny narkotyk, który sprawi, że znów będzie młoda. Oczywiście jej decyzja nie obejdzie się bez konsekwencji.

U boku 61-letniej gwiazdy "Striptizu" i "Niemoralnej propozycji" zagrała córka Andie MacDowell ("Cztery wesela i pogrzeb"), Margaret Qualley ("Biedne istoty" i "Rodzaje życzliwości"), Dennis Quaid ("Pojutrze"), Tiffany Hofstetter ("The Beast"), Oscar Lesage ("Niebezpieczne związki") oraz Alexandra Barton ("Paris Is Just a Big Dirty City").

8 filmów podobnych do "Substancji" z Demi Moore (LISTA)

Coralie Fargeat wymienia się wśród potencjalnych pretendentów do Oscara. "Substancja" skradła serca uczestników święta kina w Cannes, a także krytyków filmowych. Skomponowaliśmy zatem listę filmów (kolejność alfabetyczna), które w mniejszym lub większym stopniu oddają widowiskowość, rozlew krwi i geniusz dzieła francuskiej filmowczyni.

Infinity Pool

Alexander Skarsgard w filmie "Infinity Pool" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? SkyShowtime

Za kamerą "Infinity Pool" stanął syn Davida Cronenberga. W horrorze sci-fi mamy do czynienia z motywem sobowtóra (dopplegangera), który również stanowi istotny element fabularny "Substancji". U Brandona Cronenberga ("Zaraźliwi") głównym bohaterem jest powieściopisarz James Foster, który wraz z żoną wybiera się na wakacje do nadmorskiego kurortu mieszczącego się w fikcyjnym kraju o nazwie Li Tolqa.

W trakcie urlopu autor potrąca śmiertelnie innego mężczyznę, za co zostaje niezwłocznie aresztowany. Obcokrajowcy podlegają w Li Tolqi innym prawą niż jego obywatele i mogą za wysoką opłatą uniknąć kary śmierci, tym samym wysyłając na egzekucję swojego klona. James decyduje się skorzystać z tego przywileju.

Młody Cronenberg obsadził w swoim trzecim filmie Alexandra Skarsgårda ("Wiking"), Mię Goth ("MaXXXine"), Cleopatrę Coleman ("W cieniu księżyca"), Thomasa Kretschmanna ("Pianista") i Johna Ralstona ("Uwikłany").

Lśnienie

Danny Lloyd w filmie "Lśnienie" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video i Player

W filmie Fargeat znajdziemy wiele podobieństw do legendarnego "Lśnienia" Stanleya Kubricka ("2001: Odyseja kosmiczna"). Pomijając kadry z ociekającymi krwią korytarzami, tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest aluzja do scen z nagą kobietą w wannie, która wpierw stanowi symbol młodości i witalności, by na sam koniec zamienić się w siejącą postrach staruszkę z odleżynami i zwisającą skórą. Strach przed przemijaniem (zwłaszcza cielesnym) towarzyszy satyrycznemu horrorowi z Moore od początku aż do końca.

Adaptacja powieści Stephena Kinga śledzi losy Jacka Torrance'a, który razem z żoną i synkiem przeprowadza się na zimę do górskiego hotelu, gdzie ma pełnić rolę stróża. Odcięty od reszty świata ośrodek jest pełen koszmarów.

W obiektywie kamery Kubricka mogliśmy zobaczyć m.in. Jacka Nicholsona ("Lot nad kukułczym gniazdem"), Shelley Duvall ("Trzy kobiety"), Danny'ego Lloyda ("Pokój 237") i Scatmana Crothersa ("Coonskin").

Mucha

Jeff Goldblum w filmie "Mucha" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Disney+

"Mucha" Davida Cronenberga z 1986 roku nadal uchodzi za jeden z najznamienitszych filmów z gatunku body horroru. Efekty praktyczne wykorzystane wówczas przez kanadyjskiego reżysera z jednej strony zestarzały się (biorąc pod uwagę postęp technologiczny), z drugiej strony nie, gdyż wciąż wywołują odruch wymiotny u widza. W "Substancji" Forgeat użyła typowego dla lat 80. efekciarstwa, dlatego sceny z gore przypominają bardziej "Coś" Johna Carpentera niż naćkane 3D współczesne blockbustery.

Fabułą adaptacji prozy George'a Langelaana opowiada o ambitnym naukowcu Secie Brundle'u, który ma bzika na punkcie swojego najnowszego wynalazku – teleportera. Badacz przeprowadza eksperyment na sobie, nie wiedząc jednak, że do kapsuły nadawczej wślizgnęła się mucha domowa. Mężczyzna już chce opiewać swój sukces, ale po kilku dniach zaczyna zachowywać się w owadzi sposób.

W nagrodzonym Oscarem za najlepszą charakteryzację filmie wystąpili Jeff Goldblum ("Park Jurajski"), Geena Davis ("Thelma i Louise"), John Getz ("Śmiertelnie proste"), Joy Boushel ("Terror w pociągu") i bokser George Chuvalo.

Mulholland Drive

Naomi Watts i Laura Harring w filmie "Mulholland Drive" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? iTunes Store

Komuś, kto wybrał się na "Substancję" bez uprzedniego zapoznania się z jej tematyką, pierwsza połowa dzieła Fargeat może skojarzyć się z "Mulholland Drive" w reżyserii Davida Lyncha ("Miasteczko Twin Peaks"). Liminalne przestrzenie, ciche, lecz złowieszcze Hollywood, rytuał zaprzedania duszy – oba tytuły to w sobie mają.

"Mulholland Drive" koncentruje się na historii młodej aktorki wplątanej w groźny spisek. Bohaterka pomaga kobiecie cierpiącej na amnezję, która niemal została zamordowana przez szofera przy Mulholland Drive, odzyskać utracone wspomnienia. Im dalej w las, tym na jaw wychodzi coraz więcej mrocznych sekretów.

W thrillerze z 2001 roku zagrali Naomi Watts ("King Kong" i "Niemożliwe"), Laura Harring ("Punisher" i "Pasażer"), Justin Theroux ("Beetlejuice Beetlejuice" i "American Psycho"), Ann Miller ("Na przepustce"), Dan Hedeya ("Słodkie zmartwienia") oraz Mark Pellegrino ("Zagubieni").

Niedosyt

Haley Bennett w filmie "Niedosyt" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? CDA Premium

Ciężarna Hunter jest stale kontrolowana przez męża i jego rodzinę. Kobieta ma nawyk jedzenia niebezpiecznych przedmiotów. Im bardziej jest kontrolowana, tym większy głód odczuwa.

Gatunkowo "Niedosyt" Carla Mirabelli-Davisa z 2019 roku określa się jako thriller psychologicznych, choć ma w sobie nieoczywisty urok body horrorów. Krytycy filmowi chwalili reżysera za niebanalną zabawę typowymi dla horrorów tropami, które odwrócono tak, by w metaforyczny sposób ująć grozę wynikającą z samego faktu bycia kobietą. Inspiracją dla scenariusza było zaburzenie zwane pica, które polega na spożywaniu niejadalnych substancji, bądź obiektów.

W obsadzie "Niedosytu" wymieniono nazwiska Haley Bennett ("Dziewczyna z pociągu"), Austin Stowell ("Wredne igraszki"), Elizabeth Marvel ("Miłość i śmierć"), Denis O'Hare ("American Horror Story"), David Rasche ("Wszystko o moim starym") i Lauren Vélez ("Dexter").

Requiem dla snu

Ellen Burstyn w filmie "Requiem dla snu" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Canal+ i iTunes Store

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Requiem dla snu" zabiera widzów do sąsiedztwa Brighton Beach. To tu poznajemy czwórkę bohaterów: wdowę Sarę Goldfarb, która całymi popołudniami ogląda telewizyjne turnieje, i jej uzależnionego od heroiny syna Harry'ego, jego dziewczynę Marion i przyjaciela Tyrona. Niestety każdego z nich – bez wyjątku – dopada nałóg. Nawet zagubioną wdowę, która tak bardzo chce zmieścić się w czerwoną suknię sprzed lat, że nieświadomie sięga po redukujące apetyt tabletki z amfetaminą.

Coralie Fargeat podobnie jak Darren Aronofsky ("Czarny łabędź") bawi się formą, ujęciami i narracją. Co prawda "Substancja" jest mniej subtelna od "Requiem" i nie posiada aż tak chaotycznego montażu hip-hopowego, niemniej pozostawia widza w podobnym nastroju co dramat z 2001 roku.

Aronofsky zaprosił do pracy nad ekranizacją książki Huberta Selby'ego Jr. takie gwiazdy jak Ellen Burstyn (aktorka z "Egzorcysty" zdobyła nominację do Oscara za kreację Sary), Jareda Leto ("Morbius" i "Witaj w klubie"), Jennifer Connelly ("Labirynt" i "Piękny umysł"), Marlona Wayansa ("Straszny film"), a także Christophera McDonalda ("Flubber").

Titane

Agathe Rousselle w filmie "Titane" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Play Now i Canal

W 2021 roku 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes podbiła francuska reżyserka Julia Ducournau i jej "Titane", bodyhorrorowy thriller o kobiecie, która po wypadku samochodowym w dzieciństwie ma w głowie tytanową płytkę. W dorosłości Alexia pracuje jako tancerka na ociekających erotyzmem pokazach samochodowych. Gdy jeden z fanów bez zgody całuje ją w usta, bohaterka zwinnie go zabija. Alexia okazuje się seryjną morderczynią.

"'Titane' bada mechanikę fetyszyzacji i fetyszyzację mechaniki" – napisał w swojej recenzji Prahlad Stihari ze stacji News9. "'Titane' to opowieść spisana strużkami krwi i oleju, o zmienności płci i pożądaniu. To także bluźnierczy hymn do alchemii ognia i metalu, do mrocznego uroku sił, które mogą nas zniszczyć, bez względu na to, jak bardzo staramy się je nagiąć pod naszą wolę" – skwitował Justin Chang z dziennikar "Los Angeles Times".

W filmie wystąpili Agathe Rousselle ("Pachnie oszustwem"), Vincent Lindon ("Miara człowieka"), Garance Marillier ("Mięso"), Dominique Frot ("Louise nad morzem") i Bertrand Bonello ("The Beast").

Wideodrom

Kadr z filmu "Wideodrom" Fot. materiał prasowy

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

"Wideodrom" Davida Cronenberga z 1983 roku zabiera nas do Toronto lat 80., gdzie Max Renn, dyrektor niewielkiej stacji telewizyjnej UHF, natrafia na podejrzany sygnał pochodzący Malezji, który emituje materiały snuff (filmy przedstawiające prawdziwe tortury, gwałty i zabójstwa). Bohater widzi w nich przyszłość telewizji, dlatego wyrusza na poszukiwania osób odpowiadających za ich nadawanie. Z dnia na dzień zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością.

Film Cronenberga był chwalony za efekty wizualne i przekraczanie granic tabu. Razem z Jamesem Woodsem ("Dawno temu w Ameryce" i "Kasyno") w horrorze zagrali Debbie Harry z zespołu Blondie, Leslie Carlson ("Kamera"), Sonja Smits ("Better Days"), Peter Dvorsky ("Martwa strefa") i Lynne Gorman ("Dziadek do orzechów").