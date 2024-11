22. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbywa się w Hiszpanii. Choć w tamtym roku zwyciężyła młoda wokalistka z Francji , to kraj zrezygnował z organizacji imprezy i "pałeczkę" przejęli laureaci drugiego miejsca.

Chłopiec ma "dryg" do muzyki. W szkole muzycznej uczy się gry na trąbce i fortepianie. Jego pasją jest też śpiew. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie kilka występów przed kamerami. Arim był uczestnikiem siódmej edycji "The Voice Kids", gdzie doszedł aż do półfinału. Teraz będzie miał okazję przeżyć kolejną ekscytującą przygodę w swoim życiu.