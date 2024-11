Uczestnicy musieli pokonać kilka misji, między innymi zbierali klucze do skrzynek, porządkowali fotografie, musieli znaleźć cztery wyjątkowe miejsca i cyfry specjalnych kodów, wykonywali słynne pierożki Xiaolongbao.

Najszybsi okazali się: Błachowicz i Gąsienica-Gładczan – to oni zdobyli pierwsze miejsce w "Azji Express". Potem ogłosili, że wygraną ze zdobytych amuletów przekażą na szczytny cel.

– Zebraliśmy ok. 90 tysięcy. To nie tylko nasze pieniądze, ale całej grupy. Wspólnie ustaliliśmy, że to idzie na cele charytatywne – podkreślili.