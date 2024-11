W swoim czasie wyraziłem opinię pozytywną o Beacie Kozidrak, że jest muzykalna i umie śpiewać, natomiast co do estetyki mógłbym mieć uwagi. Ale co moje uwagi mają do tego, że ona wciąż ma fanów i potrafi się utrzymać od końca lat 70. w bezpiecznej odległości od szmiry dyskotekowej? Robi pop, trochę nienowoczesny, mimo że stara się być up to date (ang. aktualny), odstaje od tych wszystkich R and B amerykańskich – cudownych wokalistek. Nie chcę jej urazić, ale można ją uznać za trochę współcześniejszego Fogga polskiej estrady . To na pewno imponująca kariera aktywnej wykonawczyni.

Wojciech Mann dziennikarz