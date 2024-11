Wirusy i powodowane przez nie choroby są nieodłącznym elementem naszego świata – często niebezpieczne, czasem nieprzewidywalne. W Kalifornii odnotowano pierwszy w Stanach Zjednoczonych przypadek zakażenia nowym warianten wirusa mpox. Informację potwierdziło amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Pacjent niedawno wrócił z podróży do wschodniej Afryki , gdzie odnotowano występowanie tego wariantu.

Co to jest mpox?

Wirus mpox, wcześniej znany jako małpia ospa , to odzwierzęca choroba zakaźna, która przenosi się głównie przez bliski kontakt fizyczny, a także przez kontakt z zakażonymi wydzielinami lub przedmiotami.

Wirus z Afryki

W sierpniu tego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała mpox za globalne zagrożenie zdrowia publicznego. Była to druga taka deklaracja w ciągu ostatnich dwóch lat, co podkreśla powagę sytuacji.