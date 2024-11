Drugi sezon "Arcane" zapiera dech w piersiach (RECENZJA)

Jinx ma okazję znów stać się Powder (tak nazywała się przed "przemianą"), kiedy tylko poznaje malutką, ale brawurową dziewczynkę o imieniu Isha. Vi, starsza siostra "antagonistki", próbuje zabić swoją przeszłość, ale w głębi duszy wciąż ma nadzieję, że zjednoczy się z nią. Viktor, przyjaciel Jayce'a, który eksperymentował z rdzeniem hex, by uleczyć swoją groźną chorobę i nieść pomoc Zaunowi, akceptuje wreszcie swoją śmiertelność, ale czy nie jest na to, aby za późno?

Choć pierwsze trzy odcinki gnają na łeb na szyję, scenariusz finałowej odsłony nadal utrzymuje wysoki poziom. Nie znajdziemy tu ani jednej zbędnej sceny, aczkolwiek część widzów z pewnością będzie narzekać na teledyskowe wręcz wstawki, które – co warto zaznaczyć – także pełnią istotną rolę w opowiadaniu historii. Nie należy ich więc traktować jako niepotrzebnych zapychaczy, a raczej jako niekonwencjonalny element fabuły, który bez słów przekazuje nam m.in. informacje o tym, co wydarzyło się z Zaunie w ostatnich dwóch tygodniach.

Netflix ma na pokładzie animację wszech czasów

Przypomnijmy, że za animację "Arcane" odpowiada Riot Games we współpracy z francuskim studiem Fortiche Production. W serialu tła zostały namalowanie ręcznie, ale cyfrowo. Podczas seansu możemy dostrzec, że graficy oprócz efektów 3D wykorzystali też animację 2D, która pojawia się m.in. w scenach z eksplozjami. Łącząc realizm z kreskówkową kreską i tworząc eklektyczną zbieraninę przeróżnych stylów artystycznych, twórcy sięgnęli wyżyn immersji.

"'Arcane' może i jest adaptacją gry Riota, ale to nie czyni z niej dzieła przeznaczonego wyłącznie dla graczy. Widzowie, którzy są LoL-owymi laikami, odnajdą się w tej historii bez większego problemu. (...) W serialu wiele postaci wyjętych jest żywcem z gry. Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce, Ekko czy Viktor to championi League of Legends, których na małym ekranie poznajemy na nowo" – pisaliśmy wcześniej w naTemat.