Kierowcy karetek to jedyni kierowcy, którym wybaczamy "łamanie" przepisów drogowych. W czasie ratowania życia liczy się każda sekunda, dlatego mogą przejeżdżać na czerwonym czy parkować w niedozwolonych miejscach. Nie wszyscy jednak to akceptują, o czym świadczy ta skandaliczna z Gdyni.

"Nie było innego miejsca do parkowania?". Ktoś zostawił skandaliczną wiadomość ratownikom z Gdyni Fot. x.com/remizacompl, Adam Burakowski/REPORTER (zdj. poglądowe)

Samochody blokujące chodniki czy parkujące na trawnikach to powszechny problem w naszym kraju. Czy jednak przyszłoby wam do głowy, by mieć o to pretensje do służb medycznych? Myślące człowiek od razu by wiedział, że skoro gdzieś zostawili swoje auto, to mieli ku temu ważny powód.

Nie wszyscy jednak mają wystarczającą ilość oleju w głowie lub są po prostu złośliwi. Jeden z mieszkańców Gdyni zostawił za wycieraczką karetki kartkę z napisem: "Nie było innego miejsca do parkowania?". Pewnie było, ale kiedy trzeba ratować życie, to się nie zwraca na to uwagi. Do tego, pojazd miał włączonego koguta.

"Ratownicy medyczni z Gdyni zostali wezwani do pacjenta z zatrzymaniem krążenia. Na miejsce dojechali jak najszybciej, a karetkę pozostawili przed budynkiem z włączonymi sygnałami świetlnymi. Nie musimy pisać, że im bliżej, tym lepiej - transport sprzętu, pacjenta..." – napisał profil portalu Remiza.pl.

Kiedy ratownicy przyszli na miejsce, zobaczyli na swoim pojeździe wspomnianą wiadomość. "Ratownicy proszą o zrozumienie i wsparcie w takich sytuacjach, kiedy każda sekunda jest na wagę złota, a ich działania decydują o czyimś życiu" – czytamy apelu.

"Roszczeniowych pajaców niestety przybywa. Ciekawe czy tak samo by się zachowali gdyby karetka ratownicza przyjechała do kogoś z ich rodziny, czy znajomych?", "Ale cóż można poradzić na to, że cześć ludzi to idioci? To nie jest karalne", "Ludziom wyprali mózgi, pewnie to ten, co tu zawsze parkuje i robi zdjęcia, jak ktoś na chodnik czy trawę wjedzie. Ignorować gnoma, albo nie, ignorowanie jest groźnie, bo myśli, że może więcej, edukować w dowolny sposób" – piszą w komentarzach internauci.

Jednak część i tak zaczęła krytykować ratowników i opisywać sytuację, w których mogli lepiej parkować. "W Gdyni jakiś czas temu karetka stanęła na środku drogi, choć było miejsce pod blokiem i zablokowali wyjazd z osiedla... Może w tej sytuacji było tak samo. Ja rozumiem, gdy nie ma miejsca, to stają gdzie się da, ale gdy jest miejsce o 2 metry obok to przesada z tym parkowaniem..." – napisał jeden z internautów. Inny nawet pokazał filmik, jak zablokowali wyjazd.

