Tajemnicza śmierć 28-latka tuż obok szpitala w Rzeszowie. Jest ruch prokuratury

Alan Wysocki

M ateusz O. zmarł niedługo po wyjściu ze szpitala, gdzie zgłosił się z problemami kardiologicznymi. Przechodnie znaleźli go nieprzytomnego na pobliskim przystanku. Teraz prokuratura bada, czy doszło do błędów w procesie diagnostycznym. Równolegle świadkowie opisują, co stało się, gdy 28-latek zemdlał.