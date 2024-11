Fot. Sgt. 1st Class Andrew Dickson / Associated Press / East News

Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach przy użyciu pocisków ATACMS – informuje Reuters . Mają one zasięg około 300 km.

Nie podano jednak szczegółów ze względu na "obawy dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego". Jak dodała agencja, Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Podkreślono jednocześnie, że to "istotna zmiana w polityce Waszyngtonu wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego".

Ukraina może użyć pocisków ATACMS w Rosji. Reuters: Jest zgoda USA

"Decyzja Stanów Zjednoczonych podjęta na dwa miesiące przed objęciem urzędu przez nowo wybranego prezydenta Donalda Trumpa jest następstwem wielomiesięcznych próśb prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zezwolenie ukraińskiej armii na używanie amerykańskiej broni do atakowania rosyjskich celów wojskowych położonych daleko od jej granicy" – czytamy.

Amerykańskie media zastanawiają się także, czy prezydent-elekt Donald Trump cofnie decyzję Joe Bidena , kiedy zastąpi go w Białym Domu. Faktem jest natomiast, że Republikanin od dawna krytykuje skalę amerykańskiej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy i obiecał szybkie zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą, ale nie uściślił, w jaki sposób chciałby to zrobić.

Przypomnijmy, że przed wyborami Trump twierdził, że ma plan na wojnę w Ukrainie – chciałby ją "zamrozić" . Często mówił też, że jeśli wygra wybory prezydenckie, to "zakończy wojnę w 24 godziny". Jakie zatem scenariusze są tu możliwe? Czego można się po nim spodziewać?

– Jego wygrana oznacza pewien przełom wojny w Ukrainie , ale nie rewolucję. Ponieważ przełom, jakiego ja się spodziewam, i tak by nastąpił, tylko być może teraz nastąpi szybciej – ocenił niedawno w rozmowie z naTemat prof. dr hab. Bogusław Pacek , generał dywizji w stanie spoczynku i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

– To prawdziwa odpowiedź zbrodniarza wojennego Putina dla wszystkich, którzy do niego ostatnio dzwonili i go odwiedzali – tak uderzenie rosyjskich wojsk skomentował Andrij Sybiha, szef ukraińskiego MSZ.