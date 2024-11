Jak donosi "Bloomberg", prezydent Turcji zaproponuje stronom konfliktu zamrożenie linii frontu na Ukrainie . Propozycja Recepa Tayyipa Erdoğana ma też obejmować rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO na co najmniej 10 lat oraz utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej w Donbasie. W zamian Ukraina dostałaby dużo nowoczesnej broni, strefą zaś zawiadywałyby wojska międzynarodowe.

Erdoğan wie, że turecka propozycja nie przypadnie Zełenskiemu do gustu. Ale Ukraina jest w ciężkiej sytuacji. Prezydent Zełenski sam zresztą mówił, że trzeba zrobić wszystko, by w przyszłym roku zakończyć wojnę środkami dyplomatycznymi.

Recep Tayyip Erdoğan określa swoje podejście jako realistyczne. Chce najpierw zatrzymać walki, następnie zaś usiąść do rozmów.

Bloomberg dodaje, że wedle jego źródeł Erdoğan chce przekonać Zełenskiego danymi wywiadowczymi. Te zaś mają wskazywać, iż jeśli walki nie zostaną wstrzymane, to Ukraina straci kolejne duże fragmenty swojego terytorium.

Zgodnie z informacjami agencji Reuters oraz "New York Times", w niedzielę 17 listopada prezydent Biden zezwolił Ukrainie na użycie rakiet ATACMS, dostarczonych przez Stany Zjednoczone. Rakiety o zasięgu do 300 kilometrów mają zostać wykorzystane do atakowania celów na terytorium Rosji, w tym wojsk rosyjskich i północnokoreańskich w obwodzie kurskim. Decyzja ta ma na celu obronę ukraińskich sił w tym regionie i pomoc w odzyskaniu okupowanych przez wroga terytoriów.