– Prawo i Sprawiedliwość ma 191 posłów, więc należy nam się trzech członków PKW. Koalicji Obywatelskiej należy się dwóch. Jeżeli chodzi o Trzecią Drogę, należy im się jeden. Lewicy nie należy się nikt. Nam dano dwóch, a Lewicy jednego. Nie decyduje prawo, tylko to, czego oni chcą – stwierdził we wtorek Jarosław Kaczyński.

Na konferencji prasowej prezes PiS powiedział także, że wszystkie komitety wyborcze były w takiej samej sytuacji jak Zjednoczone Prawica. Jak mówił, wszyscy mieli "niewielkie odchylenia" na poziomie poniżej 1 proc. wydatków i to nie zmieniało decyzji PKW. – Inni dostali pieniądze, a my nie. Odłożyli sprawę na miesiąc, co było bezprawne i następnie nam to odebrano – powiedział były wicepremier ds. bezpieczeństwa.