Wielu Polakom zależy na przemyślanych, a przy tym oszczędnych zakupach. Gazetki promocyjne to sprawdzony sposób, by zdobyć produkty w dobrych cenach i prowadzić bardziej ekonomiczny styl życia. Popularne sieci, takie jak Biedronka, Lidl, Pepco, Action, Rossmann i Hebe, regularnie wprowadzają nowe oferty.

Dzięki gazetkom promocyjnym możemy zaoszczędzić i prowadzić bardziej ekonomiczny styl życia. Takie gazetki pojawiają się jednak w określone dni i obowiązują przez wyznaczony czas. Sprawdźmy, jak to wygląda w najpopularniejszych sieciach!

Biedronka i Lidl

Biedronka i Lidl, najpopularniejsze sieci spożywcze w Polsce, co tydzień publikują swoje gazetki promocyjne. Są one dostępne online – zarówno w aplikacjach sklepów, jak i na stronach internetowych – zazwyczaj w niedzielę, a obowiązują od poniedziałku.

Co tydzień ukazują się dwie gazetki: Gazetka z asortymentem sklepu – zawiera promocje na produkty spożywcze i podstawowe artykuły. Druga to Gazetka "okazji" – obejmuje ofertę tygodniową z produktami niedostępnymi na co dzień w tzw. koszach. To m.in. sprzęty kuchenne, zabawki, elementy garderoby i różne akcesoria domowe.

Dodatkowo, w środę pojawiają się kolejne gazetki promocyjne, które obowiązują od czwartku do soboty (lub niedzieli, jeśli to niedziela handlowa).

Pepco i Action

Pepco to popularna sieć oferująca szeroki asortyment w przystępnych cenach. Klienci doceniają ją za dobry stosunek jakości do ceny. Gazetka promocyjna Pepco pojawia się co dwa tygodnie, najczęściej w środę, i obowiązuje przez 14 dni – aktualna jest dostępna od czwartku, 7 listopada, do środy, 20 listopada, na oficjalnej stronie internetowej.

Action, holenderska sieć sklepów, również cieszy się dużą popularnością w Polsce. Sklep oferuje szeroki wybór produktów do domu i wiele innych artykułów w niższych cenach niż konkurencja. Gazetka promocyjna Action dostępna jest online i trwa przez siedem dni – od środy do wtorku. W każdy wtorek można przeglądać nowe promocje i produkty, które wchodzą do sprzedaży następnego dnia.

Rossmann i Hebe

Promocje w Rossmannie to jeden z najczęściej omawianych tematów na TikToku. Nowa gazetka tej drogerii ukazuje się co dwa tygodnie, oferując liczne okazje na kosmetyki do makijażu, pielęgnacji włosów i ciała, a także środki czystości, dekoracje i zdrowe przekąski. Wiele osób publikuje na TikToku przeglądy produktów, które ich zdaniem są godne uwagi, co często wywołuje szał zakupowy i powoduje braki w niektórych drogeriach. Aktualna promocja trwa do piątku, 15 listopada. Tego dnia na stornie internetowej Rossmanna i w aplikacji powinna się pojawić gazetka z nową promocją, obowiązującą od soboty.

Drogeria Hebe także ma szeroką ofertę promocyjną. Jej gazetka obowiązuje przez ponad dwa tygodnie: aktualna trwa od 31 października do 17 listopada. Hebe często oferuje promocje na całe działy lub robi akcje "1+1" na wybrane produkty lub w ramach danej marki. Dodatkowo, z okazji "Black Month", co tydzień pojawia się nowa oferta promocyjna.