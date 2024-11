I tak się stało, ponieważ na stronie Gov.pl już pojawiła się informacja o nowym naborze na to stanowisko. Jak czytamy w ogłoszeniu, termin składania ofert upływa dość szybko, bo już 2 grudnia.

GUS już szuka nowego prezesa. Donald Tusk odwołał Dominika Rozkruta

Nie wiadomo, co doprowadziło do nagłego zdymisjonowania dotychczasowego prezesa GUS. Dominik Rozkrut pełnił tę funkcję od 7 stycznia 2016 roku. Powołała go Beata Szydło, ówczesna premierka Zjednoczonej Prawicy.