Macierewicz kłamał, że nie dostał mandatów za piracki rajd po Warszawie

– Kłamiecie przez cały czas, twierdząc, że w trakcie jazdy rozmawiałem przez telefon. To jest nieprawda – mówił Macierewicz. Dziennikarz TVN24 próbował dopytać, czy zatem to on prowadził samochód, czy też siedział na miejscu pasażera. Poseł PiS szybko zakończył jednak temat, zarzucając reporterowi "powtarzanie nieprawdy".