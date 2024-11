Wnioski o ich odwołanie zostały już skierowane do odpowiednich wojewodów. Powodem zmian są zarzuty dotyczące niedostatecznej wymiany kadr, a w jednym przypadku chodzi o "inną wizję kierowania" jednostką. Wojewodowie muszą jeszcze zaopiniować te wnioski, ale decyzje o zmianach wydają się już być pewne.

Akcja "Lucyna"

Wyżej opisana sytuacja to kolejna część problemów kadrowych w policji. Tuż przed Wszystkimi Świętymi wśród policjantów rozpoczęła się akcja protestacyjna określana mianem "Akcji Lucyna" lub "psią grypą". Według organizatorów protestu, miało w niej uczestniczyć około 10 tysięcy funkcjonariuszy, a liczba ta miała wzrosnąć do 15–20 tysięcy.

Protest związkowców

W ramach protestu policjanci zapowiedzieli strajk włoski – celowe spowolnienie wykonywania obowiązków pod pretekstem drobiazgowej dbałości o szczegóły. Funkcjonariusze ograniczyli się do pouczeń, rezygnując z nakładania mandatów. Ponadto zrezygnowali z używania prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, co oznaczało brak kontaktu z przełożonymi po godzinach pracy. Związkowcy domagali się znaczących podwyżek wynagrodzeń. Postulaty te wówczas skierowano do ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka.