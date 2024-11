W kuluarach Sejmu , gdy dziennikarze próbowali dopytać posła PiS o jego zachowanie, doszło do kuriozalnej wymiany zdań.

Antoni Macierewicz uciekał przed dziennikarzami

W sejmowych korytarzach doszło do starcia pomiędzy Macierewiczem a grupą dziennikarzy , w tym Radomirem Witem z TVN24 oraz reporterami Wprost.pl. Na nagraniach z incydentu widać, że polityk unikał odpowiedzi, starając się jak najszybciej oddalić od reporterów.

Macierewicz oskarża media o kłamstwa

– Kłamiecie przez cały czas, twierdząc, że w trakcie jazdy rozmawiałem przez telefon. To jest nieprawda – odpowiadał polityk. Dziennikarz TVN24 próbował dopytać, czy zatem sam Macierewicz prowadził samochód, czy też siedział na miejscu pasażera, jednak polityk szybko zakończył temat, zarzucając reporterowi "powtarzanie nieprawdy" i wycofał się za drzwi.

Rajd Macierewicza ulicami Warszawy

Powodem całej afery było zachowanie Antoniego Macierewicza w dniu 31 października, kiedy to polityk miał łamać przepisy ruchu drogowego na ulicach Warszawy. Spiesząc się na jedno ze spotkań, poseł PiS zdecydował się na "rajdy", w trakcie których – według świadków – doszło do kilku poważnych wykroczeń.

W relacjach świadków i na nagraniach widać, że Macierewicz rozmawiał przez telefon komórkowy podczas jazdy, za co grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Dodatkowo poseł miał wyprzedzić taksówkę na przejściu dla pieszych, co wiąże się z karą 1,5 tys. zł oraz 15 punktami karnymi. Kolejnym wykroczeniem było najechanie na podwójną linię ciągłą, za które grozi mandat 200 zł i 5 punktów karnych.

Policja bada sprawę, Macierewicz zaprzecza

Sprawa szybko trafiła do stołecznej policji , która – po uzyskaniu doniesień o szeregu wykroczeń oraz otrzymaniu nagrań – podjęła czynności wyjaśniające. Informacja ta szybko stała się przedmiotem medialnych dociekań, a dziennikarze dążyli do uzyskania odpowiedzi od samego posła Prawa i Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na zarzuty Antoni Macierewicz utrzymuje, że sytuacja została przeinaczona. W jego wersji wydarzeń, choć rzeczywiście rozmawiał przez telefon, miało to miejsce, gdy samochód był zaparkowany, a nie podczas jazdy. – Jestem absolutnie do dyspozycji – oświadczył Macierewicz. Zadeklarował także, że poniesie konsekwencje, jeśli zarzuty okażą się słuszne, jednocześnie wyrażając przekonanie o swojej niewinności i nadmieniając, że jest on jedynie ofiarą nagonki medialnej.