Sprawą Wieczorek zajął się nowy śledczy

– Ja wciąż wierzę, że dowiem się, co się stało z moją córką, wierzę, że kiedyś poznam prawdę o jej losie – dodała, podkreślając, że czeka na "na rozwiązanie tej sprawy".

– To określenie to taki trochę przytyk, ale nie przekreśla jego wyjątkowej skrupulatności i ogromnej wiedzy – dowiedziała się WP od swojego rozmówcy w prokuraturze.

"Medialny" może być dopiero finał śledztwa ws. Iwony Wieczorek

Nowy prokurator ma mieć też wyjątkową intuicję. – Pewne jest, że sprawa będzie przez niego prowadzona z daleka od mediów. Medialny może być kiedyś finał śledztwa, ale na pewno nie będzie przyzwolenia na takie wtajemniczanie dziennikarzy, jak miało to miejsce wcześniej – dodał rozmówca portalu.

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Przed godz. 3:00 była jeszcze widziana przed jednym z klubów w Sopocie . Potem zdecydowała się iść piechotą do domu w gdańskiej dzielnicy Jelitkowo. Między godz. 2:56 a 3:37 dziewczyna próbowała skontaktować się z kilkoma swoimi znajomymi. O godz. 2:56, a następnie o 3:02, Iwona Wieczorek poprosiła SMS-owo o kontakt koleżankę Katarzynę P.

Iwona Wieczorek zaginęła w takich okolicznościach

"Drugie wejście od molo, czekam" – to treść wiadomości wysłanej o godz. 3:11 do Adrii S. Dwadzieścia minut później 19-latka napisała do kolegi Kamila D. SMS-a o treści "Żyjesz?". "Tak, żyję, śpię" – odpisał.