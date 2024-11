Najbardziej zadłużony Polak pobił własny rekord. Ma do spłaty niewyobrażalną sumę

Jeśli myślicie, że nie potraficie gospodarować swoimi pieniędzmi lub nabraliście zbyt dużo kredytów, to zapewniam was, że do prawdziwych rekordzistów wam sporo brakuje. Opublikowano ranking najbardziej zadłużonych Polaków. Liderem jest pewien emeryty z Lubelszczyzny, który ma do spłaty astronomiczną kwotę.