Dla najmłodszych widok świątecznej ciężarówki Coca-Coli to spełnienie marzeń. Charakterystycznie oświetlony pojazd, otoczony starannie przygotowaną zimową scenerią, robi ogromne wrażenie. Organizatorzy dbają, aby każda lokalizacja na trasie była przystrojona w świątecznym klimacie . Na miejscu nie zabraknie stoisk z kultowymi napojami marki Coca-Cola oraz licznych atrakcji dla odwiedzających.

To doskonała okazja, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle legendarnej ciężarówki. Każdego roku wydarzenie to przyciąga setki osób, które chętnie uwieczniają tę chwilę na fotografiach. Niestety, ciężarówka odwiedza jedynie kilka wybranych miast w Polsce.

Trasa ciężarówki Coca-coli w 2024 roku

Ciężarówka Coca-Coli pojawia się zarówno w największych polskich miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Organizatorzy, tworząc trasę zadbali o to, by pojawiła się ona w różnych zakątkach Polski i jak najwięcej osób miało szansę wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Świąteczna trasa w Polsce rozpocznie się we Wrocławiu w piątek 6 grudnia - czyli w Mikołajki. Mieszkańcy z pewnością nie mogli wyobrazić sobie lepszego prezentu. Dzień później 7 grudnia ciężarówka Coca-Coli pojawi się w Lubinie -jest to miasto w województwie dolnośląskim. W niedzielę 8 grudnia zajedzie do Łowicza w województwie łódzkim.