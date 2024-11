Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Listopad to idealny moment na zaplanowanie wyjazdów na jarmarki bożonarodzeniowe. Tego typu imprezy organizuje w zasadzie każde większe miasto w Europie, ale nie wszędzie mają one ten niepowtarzalny klimat. Powstał właśnie ranking najlepszych jarmarków świata i warto się nim zainspirować.

Jarmark bożonarodzeniowy w Wiedniu najpiękniejszym na świecie. W zestawieniu jest polski akcent

Spadek temperatur i coraz krótszy dzień oznaczają, że zima zbliża się wielkimi krokami. Generalnie nie jest to najlepsza wiadomość, ale promykiem optymizmu w tej sytuacji są jarmarki bożonarodzeniowe. Wiele z nich wystartuje jeszcze w listopadzie. CNN stworzyło właśnie listę najlepszych tego typu imprez.

Jarmark bożonarodzeniowy w Wiedniu najlepszym na świecie. Dalej m.in. Szwajcaria

Nikogo nie powinno dziwić, że choć CNN nie ponumerował jarmarków, to jednak w pierwszej kolejności wymienił ten, który każdego roku organizowany jest w Wiedniu. Stolica Austrii w okresie świąt zmienia się nie do poznania. Warto dodać, że odbywa się tam nie jeden, a aż 20 różnych jarmarków, ale tym najbardziej tradycyjnym jest Wiener Christkindlmarkt. Zdjęcie pod słynnym drzewem serc będzie można sobie zrobić już 16 listopada, a impreza potrwa do 24 grudnia.

Jako drugi dziennikarze wymienili jarmark świąteczny w szwajcarskiej Bazylei. Cała Szwajcaria słynie z tego typu imprez, ale z jakiegoś powodu to właśnie w Bazylei klimat świąt odczuwalny jest najbardziej. Być może jest to zasługą aż 150 stanowisk pełnych smakołyków, dekoracji, a także świec, które są nieodłącznym elementem tamtejszego świętowania. Klimat tego miejsca można poczuć od 28 listopada do 23 grudnia.

Podium uzupełnił jeden z najstarszych jarmarków bożonarodzeniowych świata. Impreza we francuskim Strasburgu organizowana jest od 1570 roku. Jednak na przestrzeni lat przeszła wiele zmian. Będąc tutaj, koniecznie powędrujcie ku Placowi Kleber. To właśnie tam każdego roku największą dekoracją jest ogromna choinka.

Chorwacja, Słowacja, a może Polska? Nasz jarmark znalazł się w gronie najładniejszych na świecie

W zestawieniu pojawił się także polski akcent, co z pewnością jest dla nas bardzo miłą informacją. Choć Polacy lubią się sprzeczać, czy najładniejszy jest jarmark we Wrocławiu, Gdańsku, czy Krakowie, to CNN postawiło na ten w stolicy Małopolski. Zresztą podobnego zdania jest wielu turystów, ponieważ to właśnie Kraków znalazł się w europejskiej czołówce pod względem procentowego wzrostu liczby rezerwacji w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Na liście pojawiło się również kilka tylko z pozoru nieoczywistych propozycji. Być może nie każdemu z jarmarkami kojarzy się Chorwacja, ale to właśnie w Zagrzebiu, jej stolicy, organizowana jest impreza, która kilkukrotnie była nagradzana tytułem najładniejszej w Europie. W tym roku świąteczny klimat będzie panował w mieście od 30 listopada do 7 stycznia. Na liście polecanych przez CNN znalazł się także jarmark w Bratysławie, który wystartuje 22 listopada i potrwa do 6 stycznia.

