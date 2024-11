Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku doceniony przez Brytyjczyków Fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER/East News

Polska może być jednym z chętniej wybieranych kierunków na grudniowe wyjazdy. Wiele dobrego napisano już o jarmarku bożonarodzeniowym w Krakowie, który został doceniony przez CNN, ale zainteresowanie nim widać także w statystykach dotyczących wynajmu krótkoterminowego. Jednak tym razem to Brytyjczycy docenili inny z naszych jarmarków. Pod lupę wzięli imprezę w Gdańsku.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku doceniony przez "The Mirror"

"The Mirror" jako jeden z najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych wyróżnił ten, który każdego roku odbywa się w Gdańsku. Zdaniem dziennikarzy to jedna z bardziej niedocenianych tego typu imprez w Europie.

Jarmark w Gdańsku został wyróżniony przede wszystkim za swoją różnorodność. Dziennikarze zwrócili uwagę, że nie brakuje tam ciekawych imprez. Można spotkać świętego Mikołaja, posłuchać polskich i zagranicznych świątecznych piosenek czy spróbować wielu przysmaków, które sprzedawane są w budkach rozstawionych na kilku ulicach.

Miejscem idealnym na zdjęcia będzie Festive Chamber, czyli miejsce, w którym na odwiedzających czekają pięknie udekorowane drzewka, a do tego kominek czy fotel świętego Mikołaja. Powinni tam zajrzeć zarówno dorośli, jak i rodziny z dziećmi.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku z jedną dużą zaletą. Dla Brytyjczyków jest tam tanio

"The Mirror" wskazał na kilka bardziej praktycznych zalet jarmarku świątecznego w Gdańsku. Po pierwsze, podróż z Wielkiej Brytanii do stolicy Pomorza zajmuje tylko dwie godziny, a lot w dwie strony kosztuje ok. 55 funtów, czyli niecałe 300 zł. W materiale podkreślono także, że ceny na miejscu również będą zachęcały podróżnych.

Za przykład posłużył hotel Fama Residence znajdujący się na gdańskim Starym Mieście. Turyści mają stamtąd bardzo blisko do największych atrakcji, w tym na doceniony jarmark. Na liście miejsc wartych odwiedzenia wymieniono także Muzeum II Wojny Światowej, bazylikę św. Marii czy Złotą Bramę.

I choć jarmarki w Krakowie i Gdańsku zostały docenione przez zagranicznych turystów, to zdaniem wielu Polaków tą najładniejszą jest impreza organizowana we Wrocławiu. To właśnie tam każdego roku przybywają setki tysięcy turystów, aby móc napić się grzanego wina z charakterystycznego kubeczka w kształcie buta. Dodatkowo zaletą każdego z polskich jarmarków jest międzynarodowa kuchnia. W drewnianych domkach możecie spróbować przysmaków z niemalże każdego zakątka świata.