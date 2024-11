Zima wkracza do Polski

– W najbliższych dniach będzie nieco cieplej niż w ostatnim tygodniu. Temperatura maksymalna będzie prawdopodobnie dochodzić do 10 stopni, ale z krótką przerwą na weekend, kiedy wartości spadną do około 8 stopni. Później we wtorek i w środę prognozujemy powrót do ok. 10 stopni w ciągu dnia – przekazał.