Były szef MS Zbigniew Ziobro nie stawił się już cztery razy na posiedzeniach komisji ds. Pegasusa. Dwa razy usprawiedliwiał się przez zaświadczenie od lekarza, ale trzeci raz (4 listopada) tego nie zrobił. Wówczas złożono wniosek o karę grzywny do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ziobro trafi w końcu przed komisję ds. Pegasusa? Jest ruch prokuratury

– Zbigniew Ziobro nie ma żadnych podstaw do tego, żeby negować tę opinię biegłego, którą w tej chwili mamy – powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, odnosząc się do opinii, którą wydał biegły lekarz, który stwierdził brak przeszkód w przesłuchaniu polityka.

– Jeżeli okoliczności zdrowia Ziobry zmieniły się od czasu, kiedy została wydana opinia, to również są na to przepisy – dodała Sroka, co cytuje TVN24.