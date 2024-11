Radni PiS w Olsztynie atakują stowarzyszenie Borussia. Za "wspieranie niemieckiej narracji"

Na ostatniej sesji sejmiku radni PiS złożyli kilka interpelacji. Chcą się np. dowiedzieć, czy marszałek "współpracuje z wojewodą warmińsko-mazurskim w sprawie utworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców", czy wie, gdzie takie miejsca mają powstać w regionie i ilu "nielegalnych migrantów" ma do nich trafić.

Burzę w sieci wywołała też ich interpelacja ws. działalności olsztyńskiego stowarzyszenia "Borussia". Radni PiS zarzucają mu "promowanie komunizmu" oraz "wspieranie niemieckiej narracji historycznej" – a to wszystko za pieniądze samorządu.

"Dlaczego marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dopuszcza, by: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa 'Borussia' za środki Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizowało spotkania z komunistami – przykład Mariana Turskiego, byłego członka partii ko munistycznej, byłego komunistycznego cenzora z okresu stalinowskiego, propagandzisty, pracownika Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego PZPR, dziennikarza sławiącego niegdyś Włodzimierza Lenina?" – czytamy.

Co więcej, zdaniem przedstawicieli PiS, którzy w sejmiku są w opozycji, przez "tego rodzaju narrację może powstać wrażenie, że przed wojną to Polacy w Olsztynie podpalali synagogę, wybijali witryny sklepów żydowskich".

Stowarzyszenie odpowiada radnym PiS z Olsztyna

"To irracjonalne i pełne manipulacji pomówienia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Odbieramy je nie tyle jako brak zrozumienia dla naszych działań programowych, co jako celowe działanie niektórych działaczy PiS, które świadczy o ich pseudointelektualnym autorytaryzmie. Działania Klubu PiS stanowią próbę wywierania wpływu na niezależne organizacje obywatelskie" – czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

"Sugerowanie, że promujemy totalitaryzm to absurd, który może powtarzać tylko osoba, która nigdy nie wzięła udziału w żadnym naszym wydarzeniu. Chcemy podkreślić, że – tak jak przez 34 lata naszej dotychczasowej działalności – nie mamy zamiaru ulegać żadnym naciskom zewnętrznym czy sugestiom polityków – ani w doborze podejmowanych przez nas tematów, zapraszanych przez nas gości czy donatorów naszych działań" – dodano.

Jak czytamy, większość wydarzeń organizowanych przez "Borussię" odbywa się w Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna, czyli dawnej żydowskiej Bet Taharze, pierwszym budynku Ericha Mendelsohna. Obiekt został wyremontowany dzięki staraniom właśnie społeczników. "Po 11 latach od remontu jest to miejsce rozpoznawalne na mapie kulturalnej regionu, odwiedzane przez osobistości życia społecznego i kulturalnego z całego niemal świata oraz przez setki turystów, promujące Warmię i Mazury jako region szanujący historię i otwarty na współpracę" – podkreślono.

Sieniewicz, który słynie z ironicznych i celnych komentarzy, zwrócił się także do Kornelii Kurowskiej, przewodniczącej zarządu stowarzyszenia. "Ja tak jakoś podejrzewałem, że jesteś odhibernowaną niemiecką komunistką – Różą Luksemburg, opłacaną przez Vizir i Persil. Nawet wasza siedziba mieści się przy ulicy Zyndrama z Maszkowic. A ten, jak wiadomo, był rycerzem germańskiego pochodzenia. No i się wydało, no i się rypło" – skwitował.