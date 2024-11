Głównym wątkiem fabuły jest to, co dzieje się w odciętym od reszty świata i atakowanym przez żądne krwi stwory miasteczku Fromville . W szeryfa Boyda, na którego barkach spoczywa ochrona mieszkańców wciela się Harold Perrineau (odtwórca Michaela w "Lost").

Rola Tabithie w "Stamtąd"

Choć opinie na temat scenariusza są podzielone – jedni uważają, że jest on zbyt pogmatwany, inni są zafascynowani każdym kolejnym odcinkiem – to coraz więcej osób zauważa, jak ważną rolę ma tam postać Tobithy.

Powracają do niej koszmary z dzieciństwa, w których widziała wiele charakterystycznych punktów Fromville. To oznacza, że Tabby jest drugą osobą, która przeżywała wizje o tym miejscu na długo przed tym, jak do niego trafiła.

Podobnie miała też Miranda (matka innego bohatera, Victora), która niedługo po przybyciu do miasta zmarła. Wiele wątków (m.in. ten o upiornych wizjach dzieci ) wskazuje na to, że rola "wybranki" Fromville spadła właśnie na (młodziutką wówczas) Tabithę.

Kim jest Catalina Sandino Moreno? Nie tylko występ w "Stamtąd" przyniósł jej uznanie

Rozwijała tam swoją "smykałkę" do aktorstwa, występując w kilku przedstawieniach. Jednocześnie chodziła na różne castingi m.in. do reklam, ale na tamten moment nie dostała żadnej pracy w branży.

Kontynuowała więc naukę w kolumbijskim college'u na kierunku "historia reklamy". Szczęście uśmiechnęło się do niej w 2004 roku. Amerykański reżyser Joshuy Marston po kilku tygodniach poszukiwań odpowiedniej aktorki do głównej roli w filmie pt. " Maria pełna łaski " natknął się na Sandino Moreno.

Spośród ponad 800 aktorek wybrał właśnie ją. I tak 20-letnia Catalina przeniosła się do Nowego Jorku, by tam uczestniczyć w nagraniach do produkcji. Rola Marii otworzyła się drogę do wielkiej kariery.