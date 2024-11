Wniosek o przymusowe doprowadzenie Ziobry do Sejmu

Skąd taki ruch prokuratury? Wniosek komisji śledczej został poddany analizie przez "Zespół Śledczy Nr 3 Prokuratury Krajowej ds. Pegasusa w celu stwierdzenia, czy zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 10 ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła, w tym czy w swej treści wskazuje na okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobro na posiedzenie Komisji Śledczej".

Wójcik: Ziobro przybrał na wadze 8 kg

Jak ostatnio informowaliśmy w naTemat, miało dojść do przełomu ws. choroby Zbigniewa Ziobry. Jego bliski współpracownik Michał Wójcik w rozmowie z Polsat News ujawnił, że stan zdrowia byłego Prokuratora Generalnego poprawia się, jednak jego powrót do polityki zależy od dalszego przebiegu leczenia. Liczy, że nastąpi to szybko. Jak sam przyznał polityk Suwerennej Polski, Zbigniew Ziobro przybrał na wadze osiem kilogramów. – Zbigniew Ziobro jest w niezłej formie. Będzie teraz miał specjalne badanie, żeby sprawdzić czy są przerzuty. Ale przybrał na wadze, osiem kilogramów w ostatnim czasie. To bardzo dobra informacja. Miał zabieg poszerzania przełyku za granicą – przekazał Michał Wójcik.