Patrycja Kotecka-Ziobro o stanie zdrowia męża: To konsekwencja powikłań

"Proces leczenia może trwać nawet 2 lata"

Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa

4 listopada polityk po raz czwarty zignorował wezwanie, co skłoniło komisję do podjęcia zdecydowanych działań. Złożono wniosek do sądu o uchylnie immunitetu Zbigniewa Ziobry, co pozwoliłoby na przymusowe doprowadzenie go przed komisję.