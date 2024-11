Łamigłówka już parę lat temu stała się viralem i co jakiś czas powraca w mediach społecznościowych i frustruje dorosłych. Podobno jest wzięta z testu w podstawówce w Hongkongu. Nawet jeśli jej kontekst jest zmyślone, to sama w sobie stanowi całkiem fajne wyzwanie intelektualne.

Zagadka z zaparkowanym samochodem to dla dzieci pikuś. Dlaczego dorośli mogą mieć z tym problem?

Na rysunku mamy parking, a na nim liczby na kolejnych miejscach (od lewej): 16, 06, 68, 88, X, 98. Pod, a raczej nad iksem, jest zaparkowany samochód. Trzeba zgadnąć, na jakiej liczbie stoi. Jak widać, coś jest nie tak z numeracją, ale dla dzieci nie stanowi to problemu. Według poniższego posta 6-latki rozwiązują to w 20 sekund. A wy?

"Myślę, że potrzeba innej perspektywy, aby rozwiązać ten problem. Mi z pewnością zajęło to więcej niż 20 sekund!", "Czy ludzie naprawdę mają z tym problem? Nie rozumiem dlaczego", "Ach, niewinność dzieci, które od razu pomyślą, żeby odwrócić obrazek do góry nogami", "To, że to test z podstawówki, nie oznacza, że każde dziecko go rozwiązało" – komentują internauci. A wam, ile to zajęło?