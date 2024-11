Ciekawa zagadka ze zbiornikami z wodą. Który napełni się jako pierwszy? Fot. Karolina Grabowska / Pexels, LOGICALLY YOURS / YouTube

Reklama.

Na rysunku, który stał się viralem i od lat jest podawany dalej w sieci, możemy zobaczyć "system naczyń połączonych"... z pewnymi wyjątkami. Dokładnie chodzi o 12 zbiorników z kolejnymi literkami alfabetu, połączonych "rurkami".

Jeśli odkręcimy u góry wodę, to który zbiornik napełni się pierwszy? Oto jest pytanie! I choć pozornie wydaje się to proste, to jednak wiele osób się myli. Po prostu nie przywiązani uwagi to szczegółów.

Ciekawa zagadka ze zbiornikami z wodą. Który napełni się jako pierwszy?

Właściwa odpowiedź nie jest taka, jaka się w pierwszej chwili wydaje. Potraktujcie to zdanie jako podpowiedź do tej zagadki "na logikę" i przyjrzyjcie się też dobrze połączeniom zbiorników. To kluczowa sprawa i każda "kreseczka" ma znaczenie.

Reklama.

Zastanówcie się parę razy, a jak już jesteście pewni swego, to poniżej znajdziecie rozwiązanie. Od razu zaznaczam, że nie ma tu raczej nic podchwytliwego i tylko jeden zbiornik napełni się jako pierwszy.

Fot. LOGICALLY YOURS / YouTube

Łamigłówka pochodzi z filmiku niżej z kanału LOGICALLY YOURS. Według jego autora większość ludzi odpowiada, że jako pierwszy napełni się zbiornik G. To nieprawda z prostego powodu: woda się tam nawet nie dostanie, bo nie ma jak. Zbiornik C w prawym dolnym rogu jest bowiem "zakorkowany".

Prawidłowym rozwiązaniem jest zbiornik F. To on napełni się jako pierwszy. Na filmiku jest zanimowany przepływ wody, więc trudno z tym dyskutować, ale rozgryźć ją można również bez umiejętności graficznych czy wiedzy z hydrologii. Wystarczy wytężyć wzrok i rozruszać wyobraźnię. Nasza intuicja wykona resztę roboty.

Najsprytniejsi internauci zwracają uwagę m.in. na to, że kilka zbiorników nigdy nie zostanie napełnionych, bo mają zamknięty dopływ wody (D, E, G, H), a zbiornik F jako jedyny nie ma ujścia wody i jest na samym dole. Można więc to sobie wydedukować, bez rysowania, bo zadziała tu czysta i bardzo uproszczona fizyka.