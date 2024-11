Zagadka dla spostrzegawczych. Który z tych mężczyzn ma psa? Fot. x.com/suryanandannet

Jeśli swoją umiejętność dedukcji wypracowaliście, oglądając seriale kryminalne, to nie powinniście mieć problemów z tą łamigłówką. Nawet sami nie musicie mieć psa, by to rozgryźć. Jego opiekuna zdradza pewien istotny szczegół.

Zagadka dla spostrzegawczych. Który z tych mężczyzn ma psa?

Najbardziej konserwatywni "psiarze" odpowiedzą, że żaden z tych mężczyzn nie jest opiekunem psa, bo kochający opiekun nie pozwoliłby czekać biednemu pupilowi na dworze. Na zdjęciu głównym się nie załapał, ale widać go już w poście poniżej.

Załóżmy jednak, że akurat w tym przypadku, mężczyzna wszedł tylko na chwilę do lokalu, który ma zakaz wpuszczania zwierząt, a musiał coś załatwić w środku. Na obrazku widzimy trzech mężczyzn.

Ten najbardziej po lewej rozmawia przez telefon i popija kawkę, ten w środku klika na komputerze, a ten po prawej pije wodę i czyta książkę zatytułowaną "Trening dla psów". Do kogo z nich należy psiak czekający na zewnątrz?

Mnóstwo osób w komentarzach pod postem (możecie to sprawdzić samemu) wskazuje pana najbardziej po prawej. To błędna odpowiedź. To, że czyta książkę o psach, może oczywiście oznaczać, że ma czworonoga, ale to nie jest ten czekający za drzwiami, bo nic innego na to nie wskazuje.

Pozostają dwaj kandydaci. Ten po lewej raczej też od razu odpada. Nie tylko dlatego, że równie dobrze mógłby rozmawiać przez telefon na zewnątrz (z drugiej strony mógłby mu przeszkadzać ruch uliczny), ale też dlatego, że nie ma żadnych psich akcesoriów. W przeciwieństwie do mężczyzny w środku: to on jest opiekunem tego psa.

