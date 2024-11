Niezwykła iluzja optyczna podbija internet. Jakim cudem obie twarze na rysunku mają ten sam kolor?

Poniższy obrazek, a właściwie dwa, różniące się odcieniami, tak oszukują nas mózg, że bez aplikacji graficznej nie da się uwierzyć, że to... naprawdę iluzja. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a przynajmniej nie było hitem internetu. Możecie kojarzyć np. obrazek dwóch kwadratów, które po przystawieniu palca okazują się być tego samego koloru . W tym wypadku jednak to tak nie zadziała.

Pokazał też, co się dzieje z twarzami, jeśli nałożymy je na siebie. Od razu widać, że kolory się zlewają, bo są takie same. Czasem takie artefakty, czyli zniekształcenia, błędy wyświetlania pojawiają się już w grafikach pokazywanych na ekranie i są wynikiem złej kompresji, kodu etc. Wina leży wtedy po stronie komputera lub twórcy grafiki. W tym wypadku to nasze mózgi źle "generują" obraz.