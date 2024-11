Tarczyński o tym, czemu PiS nie brał go pod uwagę jako kandydata na prezydenta

I kontynuował: – To, co robią ruchy feministyczne, wyniszcza naturalne piękno kobiety. To, że kobiety leją przypadkowych facetów w twarz, którzy otwierają im drzwi, to jest szaleństwo, stary. Gdzie jest ten świat, który wszyscy podziwialiśmy przez lata? Latanie z gołymi cyckami i protestowanie to nie jest kobiecość. To jakaś brednia, stary.