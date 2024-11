"Arcane" stworzone przez Christiana Linkego i Alexa Yee to dzieło wyjątkowe – nie tylko ze względu na zjawiskową animację, ale również i wybitny scenariusz. Wielowątkowa fabuła serialu Riot Games i Netfliksa , którą osadzono w mieście kontrastów, czyli Piltover, skupiała się przede wszystkim na relacji sióstr Vi i Powder pochodzących z ubogiej dzielnicy Zaun. Oprócz problemu klasowości istotną rolę wśród motywów odgrywała magia i jej potencjał do czynienia zarówno dobra, jak i zła.

W finale podzielonego na trzy akty drugiego sezonu twórcy postarali się dopiąć wszystkie możliwe wątki. (SPOILERY!) Vi jest w związku z Caitlyn i obie – co wskazuje ostatnia scena – wierzą, że Jinx (Powder) przeżyła upadek z wysokości. Wynalazca Jayce – z pomocą Ekko i jego sprzętu cofającego czas – powstrzymał swojego partnera Viktora przed zamienieniem wszystkich mieszkańców Piltover w maszyny pozbawione emocji.

Czy będzie trzeci sezon "Arcane"? (WYJAŚNIAMY)

Wcześniej w sieci krążyły pogłoski o tym, że Riot zamierza wyprodukować aż pięć sezonów "Arcane", jednak na portalu Reddit twórca gry League of Legends, Marc Merill, wytłumaczył, że historia Vi i Jinx od początku miała skończyć się wraz z drugą odsłoną. Oczywiście finałowy odcinek hitu Netfliksa może pochwalić się dość otwartym zakończeniem, co daje wiele możliwości na zmianę zdania w kwestii liczby sezonów, choć szanse na to są mało prawdopodobne.