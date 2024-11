Nick Cave miał napisać scenariusz do "Gladiatora 2". Zakładał powrót Russella Crowe'a

Pierwszy "Gladiator" kończy się sceną śmierci głównego bohatera, który przy akompaniamencie wzruszającego utworu Lisy Gerrard i Hansa Zimmera "Now We Are Free" spotyka się w zaświatach ze swoją ukochaną żoną i synem. Tuż po kasowym sukcesie zarówno Ridley Scott, jak i Russell Crowe zaczęli snuć pomysły dotyczące tego, w jakim kierunku mogliby poprowadzić kolejny film z serii.

Aktor skontaktował się ze swoim przyjacielem (oraz rodakiem) Nickiem Cavem, wokalistą zespołu Nick Cave and the Bad Seeds, i poprosił go o stworzenie scenariusza do drugiej odsłony "Gladiatora".