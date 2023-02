"Aftersun" to opowieść pokazująca rodzicielstwo oczami dziecka. W swoim debiutanckim filmie Charlotte Wells zabiera nas w podróż po wspomnieniach z wakacji, które nawiedzają dorosłą Sophie niczym duchy. Dopiero teraz zaczyna rozumieć swojego tatę i to, co stało się z nim po powrocie z Turcji. Za rolę ojca Paulowi Mescalowi należy się lśniący Oscar.





"Aftersun" pokazuje smutną prawdę o rodzicach. Za rolę ojca Mescalowi należy się Oscar

Zuzanna Tomaszewicz

