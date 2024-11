Chodzi o testy hipermarketów dyskontowych pod marką Atac Hiper Discount by Auchan. Pierwsze takie placówki już w Polsce ruszyły. Portal Wiadomości Handlowe ujawnił już pierwsze dwie lokalizacje hiperdyskontu. Dwa dotychczasowe hipermarkety Auchan zostały zastąpione sklepami pod nową marką Atac Hiper Discount by Auchan. Znajdują się w Zabrzu i Poznaniu. Mają po około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Na czym polega koncepcja sklepów Atac Hiper Discount by Auchan? O tym opowiedziało serwisowi Wiadomości Handlowe biuro prasowe sieci Auchan w Polsce.