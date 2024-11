Mega promocja na zabawki od Pepco

Pepco to także doskonałe miejsce na zakupy dla najmłodszych. Sieć przygotowała wyjątkową promocję "3 w cenie 2" na zabawki, która obowiązuje od 21 listopada aż do Mikołajek, czyli 6 grudnia. To świetna okazja, by wybrać prezenty na Święta.