Niemcy wybrali najlepszy proszek do prania. Tanio kupicie go w Polsce

Mowa o badaniach Stiftung Warentest. Dzięki nim wiadomo, że nie potrzebujemy różnych płynów do prania i kapsułek, by ubrania były czyste i pachnące. Zamiast tego, wystarczy standardowy proszek do prania. Jaki?

Najlepszym proszkiem w niemieckim zestawieniu okazał się Tandil Ultra Plus. To marka dostępna głównie w sklepach Aldi, charakteryzująca się dobrą jakością w przystępnej cenie. Produkty Tandil oferowane są w różnych wariantach, w tym do prania białych, kolorowych i delikatnych tkanin. „Ultra Plus” sugeruje, że formuła proszku jest skoncentrowana, co pozwala na efektywne pranie przy mniejszej ilości produktu.