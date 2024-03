Jedna z użytkowniczek TikToka zapytała popularnego na tej platformie księdza Sebastiana Picura, czy sprzątanie w niedzielę to grzech. Odpowiedź duchownego-influencera wywołała niemałe oburzenie wśród internautów. Mimo że nie padło nawet słowo "grzech".

Czy można sprzątać w niedzielę? Odpowiedź księdza z TikToka oburzyła sieć Fot. Jakub Walasek / REPORTER; Zrzut ekranu / TikTok / ks.sebastianpicur

Sprzątanie, zakupy, ale też praca w niedzielę – według Kościoła katolickiego, księży i katolików to wszystko jest grzechem przeciwko trzeciemu przykazaniu: "Pamiętaj, aby dzień święty święcić". O to, czy sprzątanie w niedzielę to również grzech, zapytała ostatnio internautka ks. Sebastiana Picura.

To jeden z najpopularniejszych duchownych na TikToku. Wikariusz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie na Podkarpaciu ma ponad 760 tys. obserwujących i często odpowiada na nurtujące ich pytania natury religijnej. Tym razem odpowiedź ks. Sebastiana nie przypadła do gustu wielu użytkownikom TikToka.

Czy sprzątanie w niedzielę to grzech? Odpowiedź księdza z TikToka oburzyła sieć

"Niedziela ma być dniem odpoczynku. Jeśli sprzątanie nie jest koniecznością, to warto je odłożyć. Spokojnie, zwolnij, świat się nie zawali" – odpowiedział ks. Sebastian na pytanie internautki.

Na komentarze nie trzeba było długo czekać. "Bardzo lubię księdza filmiki. Jesteś naprawdę dobrym przykładem prawdy w tych trudnych czasach" – napisał jeden z internautów. Wśród wpisów pojawiły się także i takie, które ostro krytykują księży w ogóle.

"Skoro niedziela to dzień odpoczynku, to po co mam się ruszać z kanapy, żeby iść do kościoła?"; "Niektórzy pracują od poniedziałku do soboty, to w niedzielę mają odpoczywać i żyć w syfie, bo nie mają gosposi jak księża na plebaniach?"; "Niech księża zrobią sobie niedzielę wolne od pracy, czyli tzw. niehandlowe, bo dla nich to jest dzień pracujący i najbardziej handlowy" – czytamy.

W kolejnym filmu ks. Sebastian pokazał inne pytanie od kolejnej internautki i również na nie odpowiedział. "A co, jeżeli ktoś w szpitalu ma dyżur w niedzielę i święta" – tak ono brzmiało.

"Pewne zawody łączą się z pracą konieczną w niedziele i święta. Wtedy nie ma mowy o grzechu. Każda sytuacja wymaga indywidualnego rozeznania" – odpowiedział duchowny, a ten filmik również doczekał się mnóstwa komentarzy.

Quiz: Czy znasz stolice tych państw?

"Wszystko jest praca konieczna. Także praca w domu. Sprzątanie, gotowanie, wychowanie dzieci. Odpoczywamy, kiedy jest czas, a nie w niedzielę, bo niedziela"; "Dla mnie niedziela to prawie jak każdy inny dzień. Nie ma różnicy, czy sprzątam w środę, sobotę czy niedzielę" – czytamy.

Czy w trakcie wielkiego postu można zrobić imprezę z okazji osiemnastych urodzin?

Pod koniec lutego nastoletni internauta zapytał z kolei popularnego na TikToku księdza, czy w trakcie wielkiego postu może zrobić imprezę z okazji osiemnastych urodzin. Odpowiedź duchownego-influencera również wywołała poruszenie wśród internautów.

"Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę. Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po wielkim poście. Życzę ci bożego błogosławieństwa" – wyjaśnił krótko ks. Picur.

Propozycja księdza nie przypadła do gustu niektórym użytkownikom. Zwrócili m.in. uwagę, że takie wydarzenie ma się tylko raz w życiu, co... w sumie dotyczy wszystkich urodzin.