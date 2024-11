Quiz: Czy poznasz grę po kadrze?

Twórca "Squid Game 2" boi się, że przesadził

Według najnowszej wypowiedzi twórcy po drugiej części można się spodziewać jeszcze czegoś mocniejszego. – Wierzę, że to, co stworzyliśmy w 2. sezonie, to głębsza, bardziej rozbudowana historia. Myślę, że przewyższy nawet 1. sezon. Ale fizycznie i psychicznie to nie było łatwe. Niektóre z sekwencji, które nakręciliśmy, okazały się najbardziej wymagającymi w całej mojej karierze. To było... piekło – powiedział Hwang Dong-hyuk na łamach "Empire".