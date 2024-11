Jedno jest pewne: bohaterowie serialu, w tym Gi-hun (Jung-Jae Lee), znów wezmą udział w niebezpiecznych wyzwaniach, bo to przecież kwintesencja tego hitu Netfliksa . Jakich? To na razie tajemnica. Wiadomo jednak, że widzowie lubiący rozgrywki na śmierć i życie (i gigantyczne pieniądze) nie będą zawiedzeni.

"Wierzę, że to, co stworzyliśmy w 2. sezonie, to głębsza, bardziej rozbudowana historia. Myślę, że przewyższy nawet 1. sezon. Ale fizycznie i psychicznie to nie było łatwe. Niektóre z sekwencji, które nakręciliśmy, okazały się najbardziej wymagającymi w całej mojej karierze. To było... piekło" – powiedział Hwang Dong-hyuk na łamach "Empire".