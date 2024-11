Tomasz Jakubiak walczy z rakiem. W "Masterchefie" zostawiono dla niego miejsce. Fot. screen z dziendobrytvn.pl

Szersza publiczność mogła poznać Tomasza Jakubiaka kilka lat temu, gdy wystąpił jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". W życiu prywatnym z kolei znany i lubiany kucharz jest mężem Anastazji Jakubiak. Para ma 4-letniego syna Tomasza.

Od pewnego czasu gwiazdor TVN widocznie tracił na wadze, co zaniepokoiło jego fanów. Pod koniec września udzielił wywiadu Dorocie Wellman w "Dzień dobry TVN" i wyznał, że choruje na raka. Jak stwierdził, to bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór.

Ostatnio pisaliśmy w naTemat, o reportażu TVN-u, w którym Tomasz Jakubiak pokazał, jak wygląda dzień, w którym przyjmuje chemię. – Przed każdą na maksa się boję – przyznał.

Jakubiak skomentował decyzję "Masterchefa"

We wtorek 26 listopada stacja podjęła pewną decyzję w kwestii swojego pracownika. Ogłoszono, że chociaż ruszają pracę nad kolejnym sezonem "MasterChef Nastolatki", nie będzie poszukiwała zastępstwa dla chorego jurora.

Do składu jury wracają Michel Moran i Dorota Szelągowska, trzecie miejsce pozostanie wolne dla Jakubiaka.

– Hej, Jakubiaczku. Tęsknimy za tobą tutaj strasznie, druga edycja "MasterChef Nastolatki". Tomek, bardzo proszę tutaj zdrowieć i proszę, żebyś się pojawił przynajmniej w finale, bo to tak nie może być, że tutaj zostałam na pastwę Michela – mówiła Szelągowska w specjalnym nagraniu. – Tomek, jesteś z nami – dodał od siebie Moran.

Co na to sam zainteresowany? Opublikował wideo, w którym na początku odniósł się do jurorki.

– Kochanie, co ty gadasz za głupoty? Zostawiłem cię w najlepszych rękach, jakie tylko są możliwe. Spójrz na te delikatne paluszki tego 60-latka. One są niczym wołowinka Kobe prosto z Japonii. Więc na pewno zajmie się tobą bardzo, ale to bardzo dobrze. Poza tym on ma tyle wrażliwości i miłości, i empatii w sobie, że ten program przelecicie po prostu na skrzydełkach – mówił.

Skierował też kilka słów do kolegi po fachu: – Natomiast Michel, no ty masz nieco trudniejsze zadanie. No bo, jak wiadomo, ciocia Dorotka wymaga specjalnej troski i jej nadpobudliwość jest dużo większa niż nas dwóch razem, i to nie jest proste do okiełznania. Mam nadzieję, że dasz radę beze mnie, a ja staram się, jak tylko mogę, żeby do was oczywiście dołączyć.

Fot. Instagram / Tomasz Jakubiak