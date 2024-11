Wyspy Zielonego Przylądka zimą gwarantują nawet 30 st. C. A w last minute bywają bardzo atrakcyjnym kierunkiem Fot. KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER/East News

O promocjach tanich przewoźników z okazji Black Friday pisaliśmy już we wtorek, kiedy to Wizz Air kusił tanimi lotami na jarmarki bożonarodzeniowe, a Ryanair obniżał o 10 proc. ceny lotów w okresie Wielkanocy. Tym razem w systemie Irlandczyków znaleźliśmy dwie perełki na loty do bardzo ciepłych krajów.

Jordania za niecałe 200 zł, albo Wyspy Kanaryjskie za ok. 500 zł

Podczas gdy w Polsce prawie zapomnieliśmy już, jak wygląda słońce, w wielu krajach go nie brakuje. Piękna pogoda w połączeniu z tanimi lotami, sprawiają, że aż grzechem jest nie skorzystać z najnowszych promocji.

Na dobry początek prawdziwa perełka, a mianowicie Jordania (Amman) z Krakowa. W terminie 15-22 stycznia możecie polecieć tam za niecałe 200 zł w dwie strony. Pamiętajcie, że turyści muszą posiadać wizę, żeby przekroczyć granice tego królestwa, ale i na to jest ciekawe rozwiązanie.

Zamiast płacić tylko za samą wizę, można kupić Jordan Pass, którego ceny zaczynają się od ok. 400 zł. W tej cenie, oprócz niezbędnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, jest jedna wizyta w Petrze, a także darmowe wejście do ponad 40 atrakcji na terenie całego kraju. Nie zapomnijcie też odwiedzić przepięknej czerwonej pustyni Wadi Rum.

A jeżeli Jordania was nie kusi, słońca możecie poszukać na Teneryfie. To chyba najpopularniejsza wśród Polaków wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich. To bez wątpienia raj dla miłośników all inclusive, ale można tam latać także na własną rękę m.in. dzięki Ryanairowi. Teraz możecie zarezerwować lot w terminie 12-19 grudnia z lotniska w Modlinie za nieco ponad 500 zł.

Podczas podróży będziecie potrzebowali cierpliwości, ponieważ lot trwa aż 6 godzin i 5 minut. Nagrodą będzie temperatura z okolic 20-25 st. C. To idealne warunki do zwiedzania, ale i odpoczynku nad basenem. Wybór należy do was.

Egzotyczne all inclusive na Wyspach Zielonego Przylądka w cenie wakacji w Turcji

Ostatnia propozycja jak zawsze dotyczy podróży last minute. Tym razem mamy naprawdę gorącą ofertę, ponieważ proponujemy podróż z Rainbow na Wyspy Zielonego Przylądka. Za tygodniowe wczasy w terminie 2-9 grudnia zapłacicie ok. 4,3 tys. zł od osoby. Tyle kosztują czasami pobyty w hotelach w Turcji w szczycie sezonu wakacyjnego. Wiza nie jest tam wymagana.