Black Friday to istne święto wyprzedaży, na które niektórzy czekają przez cały rok. Linie lotnicze także wyczuły potencjał i oferują loty w bardzo przystępnych cenach. Ryanair już od kilku dni wyprzedaje wybrane połączenia, a teraz do zabawy dołączył Wizz Air.

Wizz Air z promocją przed Black Friday. Ryanair wyprzedaje bilety od kilku dni Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Już w piątek 29 listopada będzie miało miejsce Black Friday, czyli dzień wyprzedaży. Do akcji od lat bardzo chętnie włączają się także linie lotnicze. Potencjał w tym roku wyczuł Ryanair, który zorganizował cały Black Week, podczas którego przez tydzień oferuje różne promocje na loty. We wtorek 26 listopada w obniżonych cenach można zarezerwować podróż na Wielkanoc. Wizz Air natomiast próbuje zachęcić do odwiedzania jarmarków bożonarodzeniowych.

Ryanair z okazji Black Friday wyprzedaje loty na Wielkanoc

Zacznijmy od oferty największej linii lotniczej w Europie. Ryanair każdego dnia ma w ofercie inną promocję. We wtorek 26 listopada dość mocno wybiegli w przyszłość i oferują loty na Wielkanoc 2025 w cenach obniżonych o 10 proc. W praktyce oferta ta nie dotyczy jednak wyłącznie świąt, a całego kwietnia.

Jedne z najtańszych ofert dotyczą lotów z Gdańska. Np. za 171 zł od osoby można spędzić Wielkanoc w Oslo. Loty są w terminie 17-21 kwietnia. Na święta w dobrej cenie można polecieć także z Gdańska do Londynu. Podróż w terminie 15-22 kwietnia to wydatek na poziomie ok. 280 zł.

Okres przed Wielkanocą można spędzić także w chorwackim Dubrowniku. Podróż z Krakowa w terminie 15-20 kwietnia kosztuje 234 zł. W Polsce jesteście ok. godziny 12:30, więc na świąteczne śniadanie już nie zdążycie, ale obiad zjecie już w rodzinnym gronie. Warto pomyśleć także o odpoczynku przed Wielkanocą. W dniach 3-10 kwietnia możecie polecieć z Krakowa do Pafos na Cyprze w cenie 320 zł od osoby. Na miejscu będzie już ponad 20 st. C.

To jednak nie koniec, ponieważ Ryanair proponuje także rabaty na wypożyczanie aut. Dokonując tego za pośrednictwem ich strony można liczyć nawet na 25-procentowy rabat z okazji Cyber Week.

Wizz Air zachęca do odwiedzania świątecznych jarmarków

Wizz Air zachęca natomiast do latania na jarmarki świąteczne, ale atrakcyjne ceny można znaleźć w zasadzie na cały grudzień i styczeń. Np. z warszawskiego Lotniska Chopina możecie przebierać w lotach do Budapesztu za 180 zł w dwie strony. 218 zł wystarczy natomiast, żeby w dniach 7-12 grudnia cieszyć się pięknem Bolonii, a w zasadzie całego regionu Emilia-Romania, jeżeli zdecydujecie się na wynajem auta lub podróż lokalnym transportem.

Świąteczny klimat jeszcze w grudniu można poczuć w Rzymie. Za 218 zł dostępne są loty w dwie strony z Katowic do stolicy Włoch w dniach 19-24 grudnia. Natomiast niecałe 400 zł tuż przed Bożym Narodzeniem można zainwestować w podróż na jarmark bożonarodzeniowy w Barcelonie. Dokładnie 388 zł kosztują bilety w dwie strony z Katowic do stolicy Katalonii w terminie 14-17 grudnia (sobota-wtorek). A jeżeli myślicie już o wiośnie, to idealnym pomysłem na marcowy wyjazd będzie spędzenie kilku dni na Malcie. Lot w dwie strony w dniach 4-7 marca kosztuje teraz 338 zł.