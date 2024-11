Pewnie znacie ten moment, kiedy lecicie samolotem wcześnie rano, albo w samo południe, a słońce niemalże wypala wam oczy. Okulary przeciwsłoneczne są gdzieś w plecaku, a wy odruchowo sięgacie, żeby wykorzystać zasłonkę w oknie i osłonić się przed słońcem. W trakcie startu i lądowania jest to jednak niemożliwe. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo.

To dlatego okna w samolocie muszą być odsłonięte. Ułatwia to pracę załodze

Start i lądowanie to dwa najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne manewry podczas każdego lotu samolotem. Właśnie w tych momentach dochodzi do większości katastrof. I częściowo to właśnie z nimi ma związek obowiązek odsłaniania okien w samolotach.