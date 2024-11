Przez ostatni rok w życiu Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona wiele się zmieniło. Muzyk i modelka są parą od 2021 roku, ale to 2024 okazał się dla ich związku przełomowy.

Najpierw się zaręczyli, a potem ogłosili szerszej publiczności, że spodziewają się pierwszego dziecka . Była to o tyle przełomowa i zaskakująca nowina, bo Kubicka zmaga się z PCOS (zespołem policystycznych jajników) , przez który mogła mieć problem z zajściem w ciążę.

Gdy jednak się udało, para jeszcze przed porodem zdecydowała się na ślub. 6 kwietnia 2024 roku powiedzieli sobie "tak". Jak się okazało, do porodu zostało niewiele czasu. Ich syn Leonard urodził się 16 maja – w 33 tygodniu, co oznacza, że chłopiec jest wcześniakiem. Wiadomość o narodzinach muzyk Afromental przekazał ze sceny podczas festiwalu w Sopocie .

Co dzieje się obecnie u Kubickiej i Barona?

Na początku listopada pojawili się jeszcze razem w "Tańcu z gwiazdami". – Moja piękna żona wraca do programu (...) po pięciu miesiącach od urodzenia naszego syna – powiedział dumny gwiazdor, nawiązując do gościnnego występu Kubickiej w show.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich brzmiał: "Ja jestem samotną mamą i też jestem zawsze przy pierwszych jego momentach". Na co Kubicka odpowiedziała: "Uwierz, że bardzo cię rozumiem, bo jestem praktycznie sama z Leosiem od jego urodzenia ".

Nie jest tajemnicą, że Baron dużo koncertuje i obecnie razem z Tomsonem jest jurorem w programie "The Voice of Poland". Żona muzyka też pracuje, o czym wspomniała ostatnio na Instagramie.

Zrobiła to po wywiadzie artysty u Filipa Borowiaka w Wirtualnej Polsce. – Przez wywiady, których Alek udziela, że jestem matką 24/7 i ciągle opiekuję się dzieckiem, i cały czas pracuję, a jego wiecznie nie ma, bo jest wiecznie w pracy, pojawiają się krzywdzące komentarze – zaczęła wątek i w dalszej części zapewniła, że nie jest utrzymanką męża .

– Moja godność nigdy mi na to nie pozwoliła w życiu, żeby być czyjąś utrzymanką. (...) Ale powiem wam, co jest przykre, bo teraz jest sytuacja trochę inna – jestem mamą. Urodziłam syna, chciałabym zostać trochę w domu i nie musieć pracować, ale miesiąc po porodzie wróciłam do pracy, bo nikt za mnie rachunków nie zapłaci – podkreśliła.