Spadek rubla zaskoczył ekonomistów, którzy spodziewali się, że rosyjska waluta dojdzie do poziomu 100 rubli za dolara w ciągu roku, a już w zeszłym tygodniu osiągnęła najniższy kurs od 32 miesięcy. W środę rosyjska waluta doszła do poziomu 110 rubli za dolara.

Rosyjski rubel w fatalnej kondycji

Analityk wskazał też na niski poziom zadłużenia gospodarki, ze wskaźnikiem długu publicznego do PKB wynoszącym 14,9 proc. na początku roku. – To wyjątkowa niską wartością w porównaniu do krajów Zachodu – tłumaczył analityk z Conotoxia Ltd.