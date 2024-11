Uważajcie na takie smsy o pożyczkach od "BIK". To próba oszustwa

PESEL został zweryfikowany (data) przez BIK. Przez ciebie podpisana umowa pożyczki gotówkowej.

Już w pierwszej chwili widzimy, że jest to napisane łamaną polszczyzną, co też może świadczyć o tym, że grupa oszustów pochodzi z zagranicy i tłumaczy wiadomości z automatu translatorem.

Podobne smsy wysyłał rzekomo też mObywatel – to również próba oszustwa. Niestety takich akcji będzie więcej : szczególnie przed świętami , kiedy jesteśmy zabiegani, wydajemy więcej pieniędzy lub zamawiamy coś z internetu . Dlatego dobrze czytajmy wiadomości i nie klikajmy w dziwne linki (sprawdzajmy domeny). Możemy też przesłać fejkowego smsa do CERT (nr 8080), to może pomóc schwytać oszustów.

Zawsze możemy też zadzwonić na infolinię np. banku, by zweryfikować, czy dany sms pochodzi od nich (do mnie też 2 tygodnie dzwoniono rzekomo z PKO, bo ktoś niby wziął na mnie kredyt i w banku od razu powiedziano mi to, że to popularne oszustwo). Ostrzeżcie też swoich znajomych i rodzinę, bo nie wszyscy zdają sobie jak sprytni i przekonujący potrafią być złodzieje.